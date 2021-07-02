На сабантуе в Иглинском районе разыграли два автомобиля

Сразу два легковых автомобиля разыграли в Иглинском районе. Их обладателями стали победители скачек. Это житель местного села Кальтовка и наездник из Набережных Челнов. Конные состязания традиционно стали украшением сабантуя, который прошел вблизи села Улу-Теляк  и был приурочен к Всемирной Фольклориаде.   

Конечно, сабантуй готовился в том числе принять участников Фольклориады, но ввиду ограничений из-за коронавируса делегация сюда не приезжает. Тем не менее мы видим, что программа подготовлена именно многонациональная. И, конечно, здесь очень бережно чтят традиции, причем все народы. Мы сейчас посмотрели, как восстанавливают какие-то ремесла, какие-то и не прекращали существовать.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан
Фото №1 - На сабантуе в Иглинском районе разыграли два автомобиля

Настоящий праздник для гостей сабантуя устроили организаторы. Помимо традиционных спортивных состязаний и конкурсов, в небе можно было наблюдать аэрошоу. С культурой и традициями народов, проживающих на территории Иглинского района, знакомили уже в зоне национальных двориков. Отдельно были представлены ремесла, среди которых и презентация пчеловодов района.

Иглинский район является развитым по пчеловодству районом. Действительно, мы уже перешагнули все районы по количеству пчелосемей, по уровню получения товарного меда, и самое главное – у нас создано первое общество пчеловодов в республике.

Фаниль Галямутдинов, председатель общества пчеловодов Иглинского района
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