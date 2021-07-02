На сабантуе в Иглинском районе разыграли два автомобиля

Конечно, сабантуй готовился в том числе принять участников Фольклориады, но ввиду ограничений из-за коронавируса делегация сюда не приезжает. Тем не менее мы видим, что программа подготовлена именно многонациональная. И, конечно, здесь очень бережно чтят традиции, причем все народы. Мы сейчас посмотрели, как восстанавливают какие-то ремесла, какие-то и не прекращали существовать.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан