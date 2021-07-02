На сабантуе в Иглинском районе разыграли два автомобиля

Сразу два легковых автомобиля разыграли в Иглинском районе. Их обладателями стали победители скачек. Это житель местного села Кальтовка и наездник из Набережных Челнов. Конные состязания традиционно стали украшением сабантуя, который прошел вблизи села Улу-Теляк и был приурочен к Всемирной Фольклориаде.
Настоящий праздник для гостей сабантуя устроили организаторы. Помимо традиционных спортивных состязаний и конкурсов, в небе можно было наблюдать аэрошоу. С культурой и традициями народов, проживающих на территории Иглинского района, знакомили уже в зоне национальных двориков. Отдельно были представлены ремесла, среди которых и презентация пчеловодов района.