В Уфе выявили победительницу юниорского первенства страны

В Уфе продолжается первенство России среди юниоров по велоспорту. Участие в нем принимают девочки в возрасте 15-16 лет. В столице Башкортостана соревнуются представительницы 11 регионов.
Сегодня на спорткомплексе «Биатлон» прошла гонка на 40 километров среди девушек. На старт вышли 44 спортсменки. Сразу три представительницы Башкортостана попали в десятку сильнейших. Шестое место у Полины Горбаченко, седьмое – у Алины Халитовой, а Неля Кадыровой стала десятой. Победу одержала Татьяна Малькова из Санкт-Петербурга.