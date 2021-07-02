В Уфе выявили победительницу юниорского первенства страны

В Уфе продолжается первенство России среди юниоров по велоспорту. Участие в нем принимают девочки в возрасте 15-16 лет. В столице Башкортостана соревнуются представительницы 11 регионов.

Это наше будущее. В следующем году они перейдут в группу юниоров. Со следующего года они будут на чемпионате мира и Европы выступать.

Ринат Латыпов, председатель Федерации велоспорта Республики Башкортостан 
Фото №1 - В Уфе выявили победительницу юниорского первенства страны

Сегодня на спорткомплексе «Биатлон» прошла гонка на 40 километров среди девушек. На старт вышли 44 спортсменки. Сразу три представительницы Башкортостана попали в десятку сильнейших. Шестое место у Полины Горбаченко, седьмое – у Алины Халитовой, а Неля Кадыровой стала десятой. Победу одержала Татьяна Малькова из Санкт-Петербурга.

Я очень счастлива, я выиграла. Я старалась. Интересная гонка, на лыжероллерной трассе. Спуски, подъемы. Но трасса была мокрой и скользкой.

Татьяна Малькова, победительница первенства России по велоспорту
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