Министр спорта Башкирии поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником

Спортивных журналистов Уфы поздравил министр спорта. Сегодня во всем мире наши коллеги, освещающие спорт, отмечают профессиональный праздник. Руслан Хабибов наградил представителей СМИ благодарственными письмами и подарками.

За круглым столом журналисты и министр обсудили вопросы, касающиеся отрасли. В частности, говорили о финансировании башкирского спорта. Подобная встреча была проведена впервые. В будущем ее хотят сделать традиционной.

Также спортивные журналисты поговорили с министром спорта о состоянии дел во всей отрасли и профессиональных клубах и федерациях. Затронули и тему строительства объектов. Так, в ближайшее время в республике начнут строительство центра борьбы и волейбола. Руслан Хабибов отметил, что роль спортивной журналистике очень высока.