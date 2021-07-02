Министр спорта Башкирии поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником

Спортивных журналистов Уфы поздравил министр спорта. Сегодня во всем мире наши коллеги, освещающие спорт, отмечают профессиональный праздник. Руслан Хабибов наградил представителей СМИ благодарственными письмами и подарками.

За круглым столом журналисты и министр обсудили вопросы, касающиеся отрасли. В частности, говорили о финансировании башкирского спорта. Подобная встреча была проведена впервые. В будущем ее хотят сделать традиционной.

К авторитетному мнению спортивных журналистов прислушиваются. Это одна из важных профессий в спорте.  

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан
Фото №1 - Министр спорта Башкирии поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником

Также спортивные журналисты поговорили с министром спорта о состоянии дел во всей отрасли и профессиональных клубах и федерациях. Затронули и тему строительства объектов. Так, в ближайшее время в республике начнут строительство центра борьбы и волейбола. Руслан Хабибов отметил, что роль спортивной журналистике очень высока.

Очень много полезного почерпнул для себя, в частности, о ближайших планах Минспорта республики. Мы должны встречаться чаще, мы можем получить информацию из первых рук.

Артем Кочешев, спортивный комментатор телеканала БСТ
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