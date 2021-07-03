Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для ОСАГО

С 22 августа проходить техосмотр, чтобы получить полис ОСАГО, станет необязательно. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Поводом для принятия инициативы послужило увеличение случаев незаконного оформления диагностической карты. Кроме того, в стране недостаточное количество СТО, которые могут проводить техосмотры в соответствии с требованиями законодательства.
Напомним, депутаты Госдумы, принимая данный закон, посчитали, что нововведение облегчит жизнь и владельцам авто, и страховым компаниям. Нюансы нового закона в нашем сюжете прокомментировали эксперты.