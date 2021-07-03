Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для ОСАГО

С 22 августа проходить техосмотр, чтобы получить полис ОСАГО, станет необязательно. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Поводом для принятия инициативы послужило увеличение случаев незаконного оформления диагностической карты. Кроме того, в стране недостаточное количество СТО, которые могут проводить техосмотры в соответствии с требованиями законодательства.

Фото №1 - Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для ОСАГО

Напомним, депутаты Госдумы, принимая данный закон, посчитали, что нововведение облегчит жизнь и владельцам авто, и страховым компаниям. Нюансы нового закона в нашем сюжете прокомментировали эксперты.

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