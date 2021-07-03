Флаг Всемирной Фольклориады установили на пике Мустая Карима

Флаг VI Всемирной Фольклориады установили на пике Мустая Карима, который возвышается в Кабардино-Балкарской Республике. Водрузили влаг члены экспедиции башкирского отделения Русского географического общества.

Фото №1 - Флаг Всемирной Фольклориады установили на пике Мустая Карима

Председатель Башкирского регионального отделения РГО Салават Сагитов отметил, что восхождение на пик Мустая Карима проводится с 2018 года. И это не просто поход, он не подходит для неопытных туристов. Одной из главных задач этого восхождения стало именно воздвижение флага Фольклориады.

Это стало серьезным и интересным проектом башкирского отделения Русского географического общества. В этом году восхождение стало своего рода экспедицией, в рамках которой была проведена маркировка тропы и буквально через некоторое время она станет достоянием общественности. Данное восхождение не требует особых скалолазных или альпинистких навыков. Оно требует физического здоровья, потому что за день нужно преодолеть 17 тысяч метров на протяжении 17 часов. Для меня это второе восхождение. Главной задачей стала маркировка трассы, которая была проделана членами группы, и воздвижение флага Фольклориады.

Салават Сагитов, Председатель Башкирского регионального отделения РГО, ректор БГПУ имени М.Акмуллы

В команде экспедиции работали руководитель Аппарата межведомственного Совета общественной безопасности Республики Башкортостан Валерий Олейник, известный путешественник и бард Александр Лынник, коммерческий директор Башкирского спутникового телевидения Рафаэль Янгиров, спортсмен-альпинист, преподаватель БГУ Рустам Галимов.

Пик народного поэта Башкортостана был открыт к его 100-летию летом 2018 года. Имя Мустая Карима ему дала группа альпинистов из Республики Башкортостан и Кабардино-Балкарской Республики.

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