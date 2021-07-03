Флаг Всемирной Фольклориады установили на пике Мустая Карима

Это стало серьезным и интересным проектом башкирского отделения Русского географического общества. В этом году восхождение стало своего рода экспедицией, в рамках которой была проведена маркировка тропы и буквально через некоторое время она станет достоянием общественности. Данное восхождение не требует особых скалолазных или альпинистких навыков. Оно требует физического здоровья, потому что за день нужно преодолеть 17 тысяч метров на протяжении 17 часов. Для меня это второе восхождение. Главной задачей стала маркировка трассы, которая была проделана членами группы, и воздвижение флага Фольклориады.

Салават Сагитов, Председатель Башкирского регионального отделения РГО, ректор БГПУ имени М.Акмуллы