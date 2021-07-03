Флаг Всемирной Фольклориады установили на пике Мустая Карима

Флаг VI Всемирной Фольклориады установили на пике Мустая Карима, который возвышается в Кабардино-Балкарской Республике. Водрузили влаг члены экспедиции башкирского отделения Русского географического общества.
Председатель Башкирского регионального отделения РГО Салават Сагитов отметил, что восхождение на пик Мустая Карима проводится с 2018 года. И это не просто поход, он не подходит для неопытных туристов. Одной из главных задач этого восхождения стало именно воздвижение флага Фольклориады.
В команде экспедиции работали руководитель Аппарата межведомственного Совета общественной безопасности Республики Башкортостан Валерий Олейник, известный путешественник и бард Александр Лынник, коммерческий директор Башкирского спутникового телевидения Рафаэль Янгиров, спортсмен-альпинист, преподаватель БГУ Рустам Галимов.
Пик народного поэта Башкортостана был открыт к его 100-летию летом 2018 года. Имя Мустая Карима ему дала группа альпинистов из Республики Башкортостан и Кабардино-Балкарской Республики.