Руководитель Ансамбля Национальной гвардии Казахстана: «У казахов и башкир много общего»

Наш баянист Тимур – татарин, хорошо знаком и с башкирским фольклором. А наши казахские музыканты, которые на курае играют, — в основном все обучались в Уфе, — признался Дархан Рахимгалиев. — Нам приятно, что и казахи, и башкиры – тюркоязычные народы, много похожих слов, понимаем друг друга хорошо. В Уфе я в первый раз, хотя раньше не раз слышал о вашем городе.

Дархан Рахимгалиев, руководитель Ансамбля Национальной гвардии Казахстана