Руководитель Ансамбля Национальной гвардии Казахстана: «У казахов и башкир много общего»

В Уфу прибыла делегация из 33 человек из Казахстана – Ансамбль песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан. Они примут участие во Всемирной Фольклориаде, которая стартует уже сегодня, 3 июля, в Уфе.
На самом деле, культура казахов и башкир очень схожа. Это отметил художественный руководитель ансамбля Дархан Рахимгалиев.
В ансамбль из Казахстана входят оркестр, мужской хор, биг-бенд, фольклор, танцевальная группа, солисты-вокалисты. На Фольклориаде делегация представит танцевальную группу и аккомпанирующий состав. Это первое участие коллектива на Всемирной Фольклориаде.
Как и другие делегации, нурсултанцы передвигались по Уфе на брендированном автобусе, для них провели экскурсию по городу с осмотром достопримечательностей. Гости из Казахстана сфотографировались возле фонтана «Семь девушек» – им было интересно узнать, что в этой башкирской легенде рассказывается о башкирских сестрах-красавицах, бежавших из казахского плена. Артисты ансамбля не исключают, что, вдохновившись после поездки в Уфу культурой братского народа, могут включить в репертуар и башкирские песни.
Фото: открытые источники