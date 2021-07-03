Руководитель Ансамбля Национальной гвардии Казахстана: «У казахов и башкир много общего»

В Уфу прибыла делегация из 33 человек из Казахстана – Ансамбль песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан. Они примут участие во Всемирной Фольклориаде, которая стартует уже сегодня, 3 июля, в Уфе.

Фото №1 - Руководитель Ансамбля Национальной гвардии Казахстана: «У казахов и башкир много общего»

На самом деле, культура казахов и башкир очень схожа. Это отметил художественный руководитель ансамбля Дархан Рахимгалиев.

Наш баянист Тимур – татарин, хорошо знаком и с башкирским фольклором. А наши казахские музыканты, которые на курае играют, — в основном все обучались в Уфе, — признался Дархан Рахимгалиев. — Нам приятно, что и казахи, и башкиры – тюркоязычные народы, много похожих слов, понимаем друг друга хорошо. В Уфе я в первый раз, хотя раньше не раз слышал о вашем городе.

Дархан Рахимгалиев, руководитель Ансамбля Национальной гвардии Казахстана

В ансамбль из Казахстана входят оркестр, мужской хор, биг-бенд, фольклор, танцевальная группа, солисты-вокалисты. На Фольклориаде делегация представит танцевальную группу и аккомпанирующий состав. Это первое участие коллектива на Всемирной Фольклориаде.

Как и другие делегации, нурсултанцы передвигались по Уфе на брендированном автобусе, для них провели экскурсию по городу с осмотром достопримечательностей. Гости из Казахстана сфотографировались возле фонтана «Семь девушек» – им было интересно узнать, что в этой башкирской легенде рассказывается о башкирских сестрах-красавицах, бежавших из казахского плена. Артисты ансамбля не исключают, что, вдохновившись после поездки в Уфу культурой братского народа, могут включить в репертуар и башкирские песни.

Фольклориада – очень интересный праздник, на который собирается столько стран и можно знакомиться с культурой других народов – инструментами, музыкой, танцами. С нетерпением ждем открытия праздника!

Дархан Рахимгалиев, руководитель Ансамбля Национальной гвардии Казахстана

Фото: открытые источники 

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