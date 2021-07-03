Глава района, где произошло ДТП с 6 погибшими, оценил состояние дороги на этом участке

Глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин прибыл на место страшного ДТП, в котором погибли 6 человек. Трагедия произошла накануне на участке трассы М-7 на территории Кушнаренковского района Башкирии.

Руслан Гизатуллин выразил свои соболезнования родным погибших в ДТП. Также он сообщил, что в причинах происшествия будут разбираться компетентные органы.

Однако уже сейчас можно сказать, что дорога была прямой, без колеи с разметкой и знаками. По итогам расследования мы обязательно вас оповестим.

Напомним, что ДТП было совершено 2 июля. По предварительным данным ГИБДД, проишсевтие было совершено при участии грузовиков Skania и Мерседес, а также легковушек Лада Ларгус и Нива. После столкновения Ларгус загорелся, внутри находились пять женщин и один мужчина. Все они скончались.