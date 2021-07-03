В Башкирии к Фольклориаде изданы книги о культуре республики

К началу VI Всемирной Фольклориады в Башкирии издательством «Китап» выпущены книги о культуре республики. В качестве подарка, например, эти книги можно приобрести в юрте «Сувениры Башкортостана» во время Фольклориады.
Юрта будет располагаться в этно-парке «Ватан». В перечень книг вошли издания о семейных обрядах и обычаях башкир, о национальном костюме, также можно найти книгу о башкирских инструментах, языке и творчестве.
В книге Фариды Галиевой «Семейные обряды и обычаи башкир в поликультурном пространстве» рассказывается об уникальных семейных обычаях башкир и их общности с другими народами. На основе архивных материалов и публикаций прессы описаны ритуалы послереволюционного периода, в том числе красная свадьба, октябрины (красные крестины), гражданские (красные) похороны. Полевые материалы автора позволили выявить современные этнокультурные процессы. Издание рассчитано на этнографов, историков, культурологов, фольклористов, всех интересующихся историей и культурой Башкортостана.
Книга кандидата технических наук Айгуль Камалиевой «Башкирский костюм» основана на материалах многолетних исследований музейных и частных коллекций башкирской народной одежды. В издании раскрыты принципы конструктивно-композиционного построения башкирской народной одежды, обусловленные образом жизни, мифологией, характером труда и природно-климатическими условиями. Представлены развертки деталей кроя, технология изготовления, схемы расположения декора на натуральных образцах башкирского костюма. Отдельно освещен вопрос использования традиций башкирского костюма в современности. Книга предназначена для широкого круга читателей, будет полезна специалистам в области культуры, дизайна, моделирования и конструирования одежды, может служить учебным пособием для студентов, преподавателей вузов, техникумов и лицеев.
Книга-альбом Айрата Кубагушева «Башкирские музыкальные инструменты» содержит сведения о музыкальных инструментах башкир и их использовании в быту, в народном творчестве в литературных и этнографических источниках, в материалах фольклорных экспедиций. В ней отражена деятельность по возрождению исчезнувших музыкальных инструментов и исполнительских традиций, с последующим внедрением их в учебный процесс. Книга рассчитана на всех интересующихся музыкальным искусством, а также на широкий круг любителей народного творчества.
В монографии Ивана Карпухина «Свадьбы в Башкортостане на стыке тысячелетий» рассмотрены русская и нерусские свадьбы Башкортостана как сложные фольклорно-этнографически-игровые комплексы, как своеобразные народные пьесы со сходными сюжетами, картинами и действующими лицами, показан процесс их постоянного изменения и творческого взаимодействия, выявлены общие закономерности и особенности их бытования во второй половине XX — начале XXI века. Книга предназначена для фольклористов, этнографов, историков, учителей, студентов и широкого круга читателей, желающих сыграть настоящую свадьбу.
Сборник «Жемчужины языка» (составители Ф. А. Надршина, Э. М. Созинова) состоит из двух разделов: первый содержит свыше 400 пословиц и поговорок башкирского народа в оригинале, а также в переводе их на русский, английский, немецкий и французский языки, второй — башкирские паремии и их эквиваленты на русском, английском, немецком и французском языках. Рассчитан на широкий круг читателей.
В XIV томе «Башкирского народного творчества» на башкирском языке (составители А. М. Хакимьянова, Г. Р. Хусаинова) собран фольклор годов Великой Отечественной войны. Есть произведения, опубликованные впервые.
Для самых маленьких издана книга-раскраска «Моң илендә — В мире музыки» (составитель и художник И. Р. Нугуманов). Она познакомит малышей с разнообразным миром башкирских народных музыкальных инструментов.