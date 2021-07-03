В Башкирии к Фольклориаде изданы книги о культуре республики

Книга-альбом Айрата Кубагушева «Башкирские музыкальные инструменты» содержит сведения о музыкальных инструментах башкир и их использовании в быту, в народном творчестве в литературных и этнографических источниках, в материалах фольклорных экспедиций. В ней отражена деятельность по возрождению исчезнувших музыкальных инструментов и исполнительских традиций, с последующим внедрением их в учебный процесс. Книга рассчитана на всех интересующихся музыкальным искусством, а также на широкий круг любителей народного творчества.