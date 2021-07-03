Тиктокеры из Башкирии снимают закулисье Фольклориады

Тиктокеры из Башкирии поддерживают VI Всемирную Фольклориаду и снимают короткие видео, показывая своим подписчикам закулисье масштабного мероприятия. Таким образом, у жителей республики, да и не только, есть возможность заглянуть за занавес и увидеть самое интересное.

Видеозаписи тиктокеров уже набирают тысячи просмотров. На кадрах можно увидеть шутки иностранных гостей, прибывших в Уфу. Также тиктокеры рассказали, какое специальное покрытие на сцене будет защищать выступающих гостей от падений.