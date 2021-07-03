Министр культуры Башкирии приняла участие во флешмобе, приуроченному к Фольклориаде

Жители Башкирии поддержали эстафету, переданную Главой РБ Радием Хабировым, и начали активно принимать участие во флешмобе национальных костюмов. Посты с хештегами уже распространяются по разным соцсетям. Также участие приняла и министр культуры РБ Амина Шафикова.

Она выложила в соцсети пост со своей фотографией в национальном башкирском костюме. А также министр рассказала о своих ощущениях.

Я присоединяюсь к открытому Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым флешмобу всех национальных костюмов. Совсем неведомые ощущения появляются, когда ты в национальном костюме своего народа. Будто частичка тебя смотрит в прошлое. Амина Шафикова, министр культуры РБ