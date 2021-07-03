Министр культуры Башкирии приняла участие во флешмобе, приуроченному к Фольклориаде

Жители Башкирии поддержали эстафету, переданную Главой РБ Радием Хабировым, и начали активно принимать участие во флешмобе национальных костюмов. Посты с хештегами уже распространяются по разным соцсетям. Также участие приняла и министр культуры РБ Амина Шафикова.
Она выложила в соцсети пост со своей фотографией в национальном башкирском костюме. А также министр рассказала о своих ощущениях.
Поддержать флешмоб можно, выложив в своих аккаунтах в соцсетях фото в национальном костюме и добавив хештеги #Фольклориада2021 #Башкортостан #WorldFolkloriadaRussia #CIOFF_Russia.