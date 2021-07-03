По факту страшного ДТП с 6 погибшими в Башкирии возбуждено уголовное дело

В Башкирии по факту ДТП с 6 погибшими, произошедшем 2 июля в Кушнаренковском районе, возбуждено уголовное дело. В МВД по РБ сообщили также новые подробности о случившемся.
По информации правоохранителей, в результате столкновения двух грузовиков и двух легковых авто погибли 6 человек и четыре человека пострадали.
Среди погибших были 4 жительницы Дюртюлинского района 1966, 1967, 1986 и 1988 годов рождения, жительница Уфы 1998 года рождения и мужчина, личность которого все еще не установлена.
На данный момент возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ. Проводится расследование, назначены необходимые экспертизы.
Фото: ГИБДД РБ