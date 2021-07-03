По факту страшного ДТП с 6 погибшими в Башкирии возбуждено уголовное дело

Водитель «Лады Ларгус», житель г. Дюртюли, 1967 года рождения, а также водитель «Нивы», житель г. Москвы, 1954 года рождения, и двое его пассажирок, 1957 и 1958 годов рождения, госпитализированы. Водитель грузовика «Скания», житель Республики Татарстан, 1976 года рождения, был доставлен в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен.

Пресс-служба МВД по РБ