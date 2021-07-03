По факту страшного ДТП с 6 погибшими в Башкирии возбуждено уголовное дело

В Башкирии по факту ДТП с 6 погибшими, произошедшем 2 июля в Кушнаренковском районе, возбуждено уголовное дело. В МВД по РБ сообщили также новые подробности о случившемся.

Фото №1 - По факту страшного ДТП с 6 погибшими в Башкирии возбуждено уголовное дело

По информации правоохранителей, в результате столкновения двух грузовиков и двух легковых авто погибли 6 человек и четыре человека пострадали.

Среди погибших были 4 жительницы Дюртюлинского района 1966, 1967, 1986 и 1988 годов рождения, жительница Уфы 1998 года рождения и мужчина, личность которого все еще не установлена.

Водитель «Лады Ларгус», житель г. Дюртюли, 1967 года рождения, а также водитель «Нивы», житель г. Москвы, 1954 года рождения, и двое его пассажирок, 1957 и 1958 годов рождения, госпитализированы. Водитель грузовика «Скания», житель Республики Татарстан, 1976 года рождения, был доставлен в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен.

Пресс-служба МВД по РБ

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ. Проводится расследование, назначены необходимые экспертизы.

На место происшествия выезжали сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД по РБ и передвижная криминалистическая лаборатория Экспертно-криминалистического центра МВД по РБ.

Пресс-служба МВД по РБ

Фото: ГИБДД РБ 

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