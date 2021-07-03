В России жертвами коронавируса за сутки стали почти 700 человек

В России коронавирус продолжает распространяться с разной интенсивностью, если говорить о субъектах. Наибольшее число заражений по-прежнему наблюдается в крупных городах страны.

По официальным федеральным данным, в стране за сутки выявлено 24 439 новых случаев болезни, а общее число всех выявленных фактов достигло 5 585 799 человек.

Выписано, по данным на 3 июля, в общей сложности 5 053 417 переболевших коронавирусом, в том числе за минувшие сутки – 17 899 человек. Кроме того, заболевание унесло жизни 137 262 пациентов, из них за сутки скончались 697 человек.