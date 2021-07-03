В Уфе прошла генрепетиция Церемонии открытия VI Всемирной Фольклориады

В Уфе прошла генеральная репетиция Церемонии открытия открытия VI Всемирной Фольклориады CIOFF®. Заявлено о готовности к проведению церемонии, которая стартует уже в 17 часов в «Уфа-Арене».

Фото №1 - В Уфе прошла генрепетиция Церемонии открытия VI Всемирной Фольклориады

Открытие, по сообщению организаторов, будет разделено на три крупных блока: Земля, Душа и Фольклор. После открытия состоится парад участников. На церемонии ожидается выступление президента Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств CIOFF® Филиппа Боссана и Главы Башкирии Радия Хабирова.

Мы принимали участие во многих церемониях открытия, но сегодняшний праздник имеет особое значение. Здесь присутствует особый дух народной культуры, у всех чудесное настроение. Это фестиваль мировых культур и здесь представители разных стран покажут свои корни, свою культуру, свои традиции и обычаи. Башкортостан станет местом, где они смогут пообщаться между собой, могут подружиться. Мы в свою очередь тоже напитаемся культурой всех стран, которые приехали в нашу республику.

Солисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова
Фото №2 - В Уфе прошла генрепетиция Церемонии открытия VI Всемирной Фольклориады

Напоминаем, что трансляция церемонии состоится на телеканале БСТ с 17 часов. Также в парках Уфы «Волна», «Демский» и «Первомайски» смогут присоединиться к просмотру трансляции.

Фото: ИА "Башинформ" 

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