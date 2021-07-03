В Уфе прошла генрепетиция Церемонии открытия VI Всемирной Фольклориады

В Уфе прошла генеральная репетиция Церемонии открытия открытия VI Всемирной Фольклориады CIOFF®. Заявлено о готовности к проведению церемонии, которая стартует уже в 17 часов в «Уфа-Арене».
Открытие, по сообщению организаторов, будет разделено на три крупных блока: Земля, Душа и Фольклор. После открытия состоится парад участников. На церемонии ожидается выступление президента Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств CIOFF® Филиппа Боссана и Главы Башкирии Радия Хабирова.
Напоминаем, что трансляция церемонии состоится на телеканале БСТ с 17 часов. Также в парках Уфы «Волна», «Демский» и «Первомайски» смогут присоединиться к просмотру трансляции.
Фото: ИА "Башинформ"