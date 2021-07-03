В Уфе прошла генрепетиция Церемонии открытия VI Всемирной Фольклориады

Мы принимали участие во многих церемониях открытия, но сегодняшний праздник имеет особое значение. Здесь присутствует особый дух народной культуры, у всех чудесное настроение. Это фестиваль мировых культур и здесь представители разных стран покажут свои корни, свою культуру, свои традиции и обычаи. Башкортостан станет местом, где они смогут пообщаться между собой, могут подружиться. Мы в свою очередь тоже напитаемся культурой всех стран, которые приехали в нашу республику.

Солисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова