Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Всемирной Фольклориады

Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям VI Всемирной Фольклориады, которая 3 июля стартует в Уфе. Президент России отметил символичность того, что сам фестиваль фольклора проходит именно в Башкирии.
По словам Владимира Путина, многонациональная республика, гостеприимная земля, где в мире и согласии живут представители таких разных народов, разных религий.
Также глава государства выразил уверенность, что Фольклориада пройдет в дружной атмосфере, даст возможность познакомить гостей с творчеством разных стран и оставит массу положительных воспоминаний.
Фото: администрация Президента РФ