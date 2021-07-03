Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Всемирной Фольклориады

Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям VI Всемирной Фольклориады, которая 3 июля стартует в Уфе. Президент России отметил символичность того, что сам фестиваль фольклора проходит именно в Башкирии.

Фото №1 - Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Всемирной Фольклориады

По словам Владимира Путина, многонациональная республика, гостеприимная земля, где в мире и согласии живут представители таких разных народов, разных религий.

Забота о сбережении нашего уникального исторического, культурного, духовного наследия – один из ключевых государственных приоритетов. И конечно, мы по праву гордимся богатейшими традициями народного искусства, передающимися из поколения в поколение, ярким созвездием фольклорных коллективов и талантливых исполнителей, искусными мастерами знаменитых на весь мир художественных промыслов.

Владимир Путин, Президент РФ

Также глава государства выразил уверенность, что Фольклориада пройдет в дружной атмосфере, даст возможность познакомить гостей с творчеством разных стран и оставит массу положительных воспоминаний.

Фото: администрация Президента РФ

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