Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Всемирной Фольклориады

Забота о сбережении нашего уникального исторического, культурного, духовного наследия – один из ключевых государственных приоритетов. И конечно, мы по праву гордимся богатейшими традициями народного искусства, передающимися из поколения в поколение, ярким созвездием фольклорных коллективов и талантливых исполнителей, искусными мастерами знаменитых на весь мир художественных промыслов.

Владимир Путин, Президент РФ