Утром в Башкирии на озере обнаружили труп мужчины

Со слов очевидцев ушёл в сторону города. Тогда второй мужчина, не обнаружив своего друга на берегу, собрал все вещи и пошёл к нему домой, надеясь увидеть его там. Дома мужчины не оказалось. Весь следующий день пропавшего искали родственники вместе с другом, но поиски результатов не дали. 2 июля с заявлением в полицию обратилась мать пропавшего.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС