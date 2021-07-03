Утром в Башкирии на озере обнаружили труп мужчины

В Башкирии утром на озере Ик-Куль в Октябрьском было найдено тело мужчины. Он был мертв.
По информации пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, тело было обнаружено водолазами. Мужчина 1979 года рождения, по предварительным данным, еще 30 июня с другом купался, распивал алкоголь. Но в разгар веселья один из приятелей пропал.
Поиски завершились страшной находкой утром 3 июля. К этому моменту в поисках уже приняли участие водолазы. Они-то и обнаружили тело в трех метрах от берега, но на дне озера.
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС