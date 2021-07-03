Утром в Башкирии на озере обнаружили труп мужчины

В Башкирии утром на озере Ик-Куль в Октябрьском было найдено тело мужчины. Он был мертв.

Фото №1 - Утром в Башкирии на озере обнаружили труп мужчины

По информации пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, тело было обнаружено водолазами. Мужчина 1979 года рождения, по предварительным данным, еще 30 июня с другом купался, распивал алкоголь. Но в разгар веселья один из приятелей пропал.

Со слов очевидцев ушёл в сторону города. Тогда второй мужчина, не обнаружив своего друга на берегу, собрал все вещи и пошёл к нему домой, надеясь увидеть его там. Дома мужчины не оказалось. Весь следующий день пропавшего искали родственники вместе с другом, но поиски результатов не дали. 2 июля с заявлением в полицию обратилась мать пропавшего. 

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Поиски завершились страшной находкой утром 3 июля. К этому моменту в поисках уже приняли участие водолазы. Они-то и обнаружили тело в трех метрах от берега, но на дне озера.

Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

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