Перед стартом Фольклориады в Уфе прошло специальное гашение почтового конверта

Участники торжественного открытия фольклориады, приехавшие в Уфу из 37 стран, смогли отправить праздничный конверт с оттиском уникального штемпеля в любую точку мира со стенда Почты России в «Уфа-Арене».Почтовый конверт с эмблемой VI Всемирной Фольклориады выпущен по инициативе УФПС Республики Башкортостан 500-тысячным тиражом и уже поступил в отделения связи Почты России.