Перед стартом Фольклориады в Уфе прошло специальное гашение почтового конверта

Специальное гашение почтового конверта с символикой Фольклориады прошло перед самым началом Церемонии открытия.
Гашение конверта состоялось при участии президента Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF) Филиппа Боссана, Главы РБ Радия Хабирова и председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.
Штемпель с логотипом фестиваля был введен в почтовое обращение, точно такая же эмлема была расположена на почтовом конверте. Самые первые оттиски поставил Филипп Боссан, Лилия Гумерова и Радий Хабиров. Затем последовали их подписи. Такова традиция фестиваля.
Участники торжественного открытия фольклориады, приехавшие в Уфу из 37 стран, смогли отправить праздничный конверт с оттиском уникального штемпеля в любую точку мира со стенда Почты России в «Уфа-Арене».Почтовый конверт с эмблемой VI Всемирной Фольклориады выпущен по инициативе УФПС Республики Башкортостан 500-тысячным тиражом и уже поступил в отделения связи Почты России.