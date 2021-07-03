В Уфе дан старт VI Всемирной Фольклориаде

В Уфе стартовала VI Всемирная Фольклориада CIOFF®. Перед участниками из 37 стран мира, зрителями и гостями было продемонстрировано лазерное шоу, а после – выступление гимнастов из Москвы.

Фото №1 - В Уфе дан старт VI Всемирной Фольклориаде

Следом перед зрителями предстала театрализованная картина сотворения мира, именно в том виде, в каком ее представляли древние башкиры. В образе Урал Батыра гости увидели известного спортсмена Эльбруса Нигматуллина. Прозвучал также и гимн Фольклориады, и, наконец, был вынесен флаг фестиваля.

Фото №2 - В Уфе дан старт VI Всемирной Фольклориаде

Официальную часть Церемонии открытия открыл парад костюмов участниками из Албании, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бенина, Боливии, Болгарии, Камеруна, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Хорватии, Эквадора, Эстонии, Франции, Греции, Венгрии, Индии, Индонезии, Италии, Казахстана, Кыргызтана, Мексики, Черногории, Северной Македонии, Палестины, Панамы, Парагвая, Перу, Польши, Румынии, Словакии, Испании, Швейцария, США, Узбекистана, России.

Фото №3 - В Уфе дан старт VI Всемирной Фольклориаде

Открыли Всемирную Фольклориаду Глава РБ Радий Хабиров, президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF) Филипп Боссан.

Мы очень долго ждали этого дня, и сегодня VI Всемирная Фольклориада проходит здесь, в Башкортостане. Для нас большая часть, что здесь, в самом сердце Евразии, в Уфе, мы сегодня вместе собрались. Здесь проживает более 160 национальностей, представители всех мировых религий. Мы все разные: у нас разные традиции, культуры и обычаи. Но сегодня мы все вместе.

Радий Хабиров, Глава Башкирии
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Фото №4 - В Уфе дан старт VI Всемирной Фольклориаде

Также он отметил, что, вне зависимости от границы, все люди хотят дружить, открывать друг другу самые лучшие стороны своих народов.

Я надеюсь, что представители 37 государств, которые сегодня здесь, увезут самые светлые воспоминания и новых друзей. Пусть Фольклориада будет местом обмена лучшими традициями, музыкой, культурой наших народов.

Радий Хабиров, Глава Башкирии
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