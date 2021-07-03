В Уфе дан старт VI Всемирной Фольклориаде

Мы очень долго ждали этого дня, и сегодня VI Всемирная Фольклориада проходит здесь, в Башкортостане. Для нас большая часть, что здесь, в самом сердце Евразии, в Уфе, мы сегодня вместе собрались. Здесь проживает более 160 национальностей, представители всех мировых религий. Мы все разные: у нас разные традиции, культуры и обычаи. Но сегодня мы все вместе.

Радий Хабиров, Глава Башкирии