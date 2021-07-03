В Уфе дан старт VI Всемирной Фольклориаде

В Уфе стартовала VI Всемирная Фольклориада CIOFF®. Перед участниками из 37 стран мира, зрителями и гостями было продемонстрировано лазерное шоу, а после – выступление гимнастов из Москвы.
Следом перед зрителями предстала театрализованная картина сотворения мира, именно в том виде, в каком ее представляли древние башкиры. В образе Урал Батыра гости увидели известного спортсмена Эльбруса Нигматуллина. Прозвучал также и гимн Фольклориады, и, наконец, был вынесен флаг фестиваля.
Официальную часть Церемонии открытия открыл парад костюмов участниками из Албании, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бенина, Боливии, Болгарии, Камеруна, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Хорватии, Эквадора, Эстонии, Франции, Греции, Венгрии, Индии, Индонезии, Италии, Казахстана, Кыргызтана, Мексики, Черногории, Северной Македонии, Палестины, Панамы, Парагвая, Перу, Польши, Румынии, Словакии, Испании, Швейцария, США, Узбекистана, России.
Открыли Всемирную Фольклориаду Глава РБ Радий Хабиров, президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF) Филипп Боссан.
Также он отметил, что, вне зависимости от границы, все люди хотят дружить, открывать друг другу самые лучшие стороны своих народов.