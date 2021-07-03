В Башкирии на День семьи, любви и верности пройдет праздничный фестиваль

В Башкирии на День семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля, пройдет праздничный семейный фестиваль. Он запланирован в Бирске.

На Октябрьской площади Бирска с 17:30 начнется празднования Дня семьи, любви и верности. Для жителей и гостей города будут предусмотрены мастер-классы, игры, гастрономический фестиваль и ярмарка.

Планируется участие и семей, победивших в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года». Для гостей фестиваля выступят творческие коллективы региона, а также Марина и Дмитрий Харатьян.