В Башкирии на День семьи, любви и верности пройдет праздничный фестиваль

В Башкирии на День семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля, пройдет праздничный семейный фестиваль. Он запланирован в Бирске.
На Октябрьской площади Бирска с 17:30 начнется празднования Дня семьи, любви и верности. Для жителей и гостей города будут предусмотрены мастер-классы, игры, гастрономический фестиваль и ярмарка.
Планируется участие и семей, победивших в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года». Для гостей фестиваля выступят творческие коллективы региона, а также Марина и Дмитрий Харатьян.
На сцене, которую установят на этой же площади, вручат медали «Материнская слава» и «Родительская доблесть». Закончится праздник салютом.