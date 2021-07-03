Житель Башкирии моментально лишился миллиона рублей

Житель Башкирии очень быстро лишился довольно крупной суммы денег. Он попался на удочку мошенников, которые заманили его прибылью от инвестиций.
По информации МВД по Башкирии, 31-летний житель Сибая, желая получить ту самую прибыль от инвестиций был обманут мошенниками. Они убедили пострадавшего перевести деньги на брокерский и банковский счета. В итоге мужчина лишился 1 миллиона рублей через электронный кошелек.
Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Также правоохранители вновь предупредили граждан о недопущении денежных переводов незнакомцам, попросив быть бдительными и при общении в соцсетях.