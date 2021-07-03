Радий Хабиров станцевал с гостями Фольклориады

В Уфе проходит знаковое мероприятие – VI Всемирная Фольклориада. Открытие международного фестиваля фольклора состоялось сегодня в «Уфа-Арене». К зажигательным танцам участников присоединился и глава Башкирии Радий Хабиров.

На одной из площадок Фольклориады руководитель региона пустился в пляс с народным коллективом, исполнив зажигательный башкирский танец. Позже к главе Башкирии присоединилась и его супруга Каринэ Хабирова. Видео появилось в телеграм-канале «Подслушано в Башкирии».