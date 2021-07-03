Филипп Боссан назвал невероятным открытие Фольклориады в Уфе

Президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств CIOFF Филипп Боссан оценил церемонию открытия Всемирной Фольклориады, которая прошла сегодня в «Уфа-Арене». По его словам, он был под впечатлением от такого невероятного шоу.
Для этого понадобилось более 500 интеллектуальных световых приборов, 800 квадратных метров светодиодных экранов, уникальные механизмы и системы автоматизации, разработанные специально для церемонии, десятки самых современных лазерных видеопроекторов, более 100 кВт звукового оборудования, дымовые и криоэффекты. Такого шоу в республике еще не было.