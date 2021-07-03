Филипп Боссан назвал невероятным открытие Фольклориады в Уфе

Открытие было просто невероятным. Из своего опыта могу сказать, что это было что-то удивительное. У меня за спиной четыре таких открытия, и от чистого сердца могу сказать, что это шоу было лучшим. Я даже слезу пустил, потому что это было по-настоящему невероятно.

Филипп Боссан, президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств CIOFF