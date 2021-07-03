Масштабное шоу и герои эпоса: в Уфе прошла церемония открытия Фольклориады

Шестая Всемирная Фольклориада станет лучшей за всё время ее проведения. Такое мнение высказал президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств Филипп Боссан. Церемония открытия прошла в «Уфа-Арене» и стала самым масштабным и необычным шоу в истории республики. 100 киловатт звука и 800 квадратных метров светодиодных экранов. Более тысячи артистов, компьютерная графика и спецэффекты.

Этого события Башкортостан ждал два года, и вот до открытия Всемирной Фольклориады остаётся менее часа. Автобусы с делегациями из 37 стран один за другим подъезжают к «Уфа-Арене». На входе – санитарный контроль каждого участника. Многие уже в своих национальных костюмах и с национальными музыкальными инструментами в руках. Им есть что показать и чем удивить жителей республики.

Мы будем исполнять наши национальные австрийские песни. Они очень весёлые, сейчас я вам сыграю. Мартин Телбингер, участник Всемирной Фольклориады – 2021 /Австрия/

Одна из самых многочисленных делегаций представляет Республику Казахстан. Братский народ можно сразу узнать по национальным костюмам. Артисты представят свои лучшие номера.

В первую очередь покажем свою колоритную музыку, танцы. Были экскурсии, нам показали Уфу, все очень понравилось. Очень зеленый город. Дархан Рахумвалеев, художественный руководитель ансамбля песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан

Выступать в Башкортостане вдвойне приятно, говорят казахи. Для некоторых это родная республика.

Моя мама постоянно пела башкирские песни, на фоне этого я тоже начала петь и пришла в музыку. Мама из Альшеевского района, из Раевки. Маржан Шикитаева, участница Всемирной Фольклориады – 2021 /Казахстан/

О Башкортостане знают и эстонцы. В составе делегации артисты из города Палдиски, где провел последние дни жизни национальный герой башкирского народа Салават Юлаев.

Про Салавата Юлаева мы тоже знаем, потому что последнее место жительства – Палдиски, мой родной город. Видели ваш памятник Салавату Юлаеву – очень мощный. Лаури Оргсе, участник Всемирной Фольклориады – 2021 /Эстония/

Я под большим впечатлением, потому что я знала про Салавата Юлаева, но не знала, что он национальный герой, что у вас такой большой памятник – самый большой конный монумент в России. Это очень впечатляет. Тиина Парктал, участница Всемирной Фольклориады – 2021 /Эстония/

Всемирная Фольклориада – это своеобразная Олимпиада, но не спортивная, а культурная. Проводится она так же раз в 4 года. Выступления артистов уже ждут по всей республике. Свои творчество и традиции участники представят в 22 городах и районах Башкортостана.

За право проведения Фольклориады боролись многие страны, но именно Россия, Республика Башкортостан завоевали это почетное право. У всех приподнятое настроение, я сама была свидетелем того, как встречали делегации. Кто-то был на Олимпиаде в Москве, кто-то не первый раз в России, они изучили русские песни, умеют здороваться на башкирском. То есть атмосфера дружбы. Уфа, республика стали в очередной раз центром притяжения мировой культуры. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре

Оживить многовековые легенды помогла современная техника и аппаратура. Церемонию открытия Фольклориады поделили на несколько смысловых блоков и посвятили земле, душе и фольклору. Герои эпосов провели зрителей сквозь столетия истории башкирского народа по наполненному мифами пути от момента сотворения мира до праздничного сабантуя. Для этого понадобилось более 500 интеллектуальных световых приборов, 800 квадратных метров светодиодных экранов, уникальные механизмы и системы автоматизации, разработанные специально для церемонии, десятки самых современных лазерных видеопроекторов, более 100 кВт звукового оборудования, дымовые и криоэффекты. Такого шоу в республике еще не было.

Открытие было просто невероятным. Из своего опыта могу сказать, что это было что-то удивительное. У меня за спиной четыре таких открытия, и от чистого сердца могу сказать, что это шоу было лучшим. Я даже слезу пустил, потому что это было по-настоящему невероятно. Филипп Боссан, президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств CIOFF

Это ведь тоже непросто далось, мы готовились практически пять лет. Последние два года подготовка шла в режиме нон-стоп. Мы забываем очень важную вещь: Фольклориада – это народная дипломатия. В современных условиях, когда со всех сторон много каких-то агрессивных действий, мы, наоборот, говорим, что все мы люди и независимо от границ хотим жить в мире и согласии. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан