Масштабное шоу и герои эпоса: в Уфе прошла церемония открытия Фольклориады

Шестая Всемирная Фольклориада станет лучшей за всё время ее проведения. Такое мнение высказал президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств Филипп Боссан. Церемония открытия прошла в «Уфа-Арене» и стала самым масштабным и необычным шоу в истории республики. 100 киловатт звука и 800 квадратных метров светодиодных экранов. Более тысячи артистов, компьютерная графика и спецэффекты.
Этого события Башкортостан ждал два года, и вот до открытия Всемирной Фольклориады остаётся менее часа. Автобусы с делегациями из 37 стран один за другим подъезжают к «Уфа-Арене». На входе – санитарный контроль каждого участника. Многие уже в своих национальных костюмах и с национальными музыкальными инструментами в руках. Им есть что показать и чем удивить жителей республики.
Одна из самых многочисленных делегаций представляет Республику Казахстан. Братский народ можно сразу узнать по национальным костюмам. Артисты представят свои лучшие номера.
Выступать в Башкортостане вдвойне приятно, говорят казахи. Для некоторых это родная республика.
О Башкортостане знают и эстонцы. В составе делегации артисты из города Палдиски, где провел последние дни жизни национальный герой башкирского народа Салават Юлаев.
Всемирная Фольклориада – это своеобразная Олимпиада, но не спортивная, а культурная. Проводится она так же раз в 4 года. Выступления артистов уже ждут по всей республике. Свои творчество и традиции участники представят в 22 городах и районах Башкортостана.
Оживить многовековые легенды помогла современная техника и аппаратура. Церемонию открытия Фольклориады поделили на несколько смысловых блоков и посвятили земле, душе и фольклору. Герои эпосов провели зрителей сквозь столетия истории башкирского народа по наполненному мифами пути от момента сотворения мира до праздничного сабантуя. Для этого понадобилось более 500 интеллектуальных световых приборов, 800 квадратных метров светодиодных экранов, уникальные механизмы и системы автоматизации, разработанные специально для церемонии, десятки самых современных лазерных видеопроекторов, более 100 кВт звукового оборудования, дымовые и криоэффекты. Такого шоу в республике еще не было.
Поприветствовать участников Всемирной Фольклориады смогут все желающие. 4 июля в 17 часов в Уфе на улице Заки Валиди стартует костюмированный парад. Артисты пройдут от Башдрамтеатра до Конгресс-холла, где организуют хоровод дружбы, который планируется включить в Книгу рекордов Гиннеса по количеству стран и национальностей. А свой очередной рекорд республика уже установила, став на ближайшую неделю самым культурном регионом в мире.