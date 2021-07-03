В Уфе организовали 3 фан-зоны для зрителей Фольклориады

В столице республики организованы 3 фан-зоны для зрителей Фольклориады. Прямую трансляцию открытия жители и гости республики смогли увидеть сегодня в уфимском парке «Волна».

До старта мероприятия на сцене выступили артисты и творческие коллективы Ленинского района Уфы.  Ещё две фан-зоны расположились в Калининском и Демском районах. Всемирный фестиваль начался с театрализованной программы «Земля. Душа. Фольклор».

Ежедневно в этот период в уфимском парке «Волна» на телевизионном экране будет трансляция мероприятия в режиме реального времени с 18:00 до 23:00.

Динара Леонова, преподаватель вокала детской школы искусств
Фото №1 - В Уфе организовали 3 фан-зоны для зрителей Фольклориады

Программа фестиваля насыщенная и разнообразная. Уже завтра гости Фольклориады смогут посетить Национальный музей, где откроется экспозиция под названием «Маски народов мира» и фотовыставка «Музыкальные инструменты народов мира». В 10 часов в Конгресс-холле «Торатау»  начнется конференция по культуре. В это же время на площади Салавата Юлаева стартуют  интерактивные акции Молодежного комитета CIOFF – можно будет принять участие  в играх народов разных стран, мастер-классах и флешмобах. Далее там же развернется международная выставка промыслов и ремёсел.

Вечером в 17 часов  от здания Башдрамтеатра стартует  Парад участников  Всемирной Фольклориады. Телеканал БСТ в прямом эфире будет освещать самые интересные моменты фестиваля, не пропустите.

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