В Уфе организовали 3 фан-зоны для зрителей Фольклориады

До старта мероприятия на сцене выступили артисты и творческие коллективы Ленинского района Уфы. Ещё две фан-зоны расположились в Калининском и Демском районах. Всемирный фестиваль начался с театрализованной программы «Земля. Душа. Фольклор».

Ежедневно в этот период в уфимском парке «Волна» на телевизионном экране будет трансляция мероприятия в режиме реального времени с 18:00 до 23:00.

Программа фестиваля насыщенная и разнообразная. Уже завтра гости Фольклориады смогут посетить Национальный музей, где откроется экспозиция под названием «Маски народов мира» и фотовыставка «Музыкальные инструменты народов мира». В 10 часов в Конгресс-холле «Торатау» начнется конференция по культуре. В это же время на площади Салавата Юлаева стартуют интерактивные акции Молодежного комитета CIOFF – можно будет принять участие в играх народов разных стран, мастер-классах и флешмобах. Далее там же развернется международная выставка промыслов и ремёсел.