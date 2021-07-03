«Исключить переплату»: Госкомжилнадзор Башкирии проверяет готовность домов к отопительному сезону

Исключить необоснованные теплопотери, чтобы в будущем не допустить переплаты за отопление. Комитет по жилищному и строительному надзору республики продолжает проверять подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону. Паспорта готовности с этого года рекомендовано подписывать только после устранения выявленных комитетом замечаний.
Не только привести в порядок фасад здания, но и отладить всю систему отопления. Этому семейному общежитию в центре Уфы нужен серьезный ремонт. Комиссия Госкомжилнадзора проверяет, как готовят жилой фонд к отопительному сезону.
Теплопотери – это то, что бьет в первую очередь по карману потребителя. Элементарное отсутствие изоляции на трубах или, к примеру, небольшая трещина в конструкции здания приведут зимой к необоснованной переплате за отопление. Чтобы не допустить подобных случаев, сотрудники Госкомжилнадзора выходят в рейды по ходу выполнения работ.
В Башкортостане к отопительному сезону предстоит подготовить 17 003 многоквартирных дома. На сегодняшний день комиссией Госкомжилнадзора уже проверено более 4 тысяч жилых зданий, выявлено свыше 10 тысяч нарушений. Проверку всех внутридомовых систем отопления Госкомжилнадзор должен завершить раньше обычного, до конца августа. После замечания будут переданы управляющим организациям и поставщикам коммунальных услуг, чтобы до начала отопительного сезона было время устранить недостатки.