«Исключить переплату»: Госкомжилнадзор Башкирии проверяет готовность домов к отопительному сезону

Исключить необоснованные теплопотери, чтобы в будущем не допустить переплаты за отопление. Комитет по жилищному и строительному надзору республики продолжает проверять подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону. Паспорта готовности с этого года рекомендовано подписывать только после устранения выявленных комитетом замечаний.

Не только привести в порядок фасад здания, но и отладить всю систему отопления. Этому семейному общежитию в центре Уфы нужен серьезный ремонт. Комиссия Госкомжилнадзора проверяет, как готовят жилой фонд к отопительному сезону.

Имеются повреждения теплоизоляции на трубах, которые нужно обязательно до начала отопительного сезона исправить, чтобы избежать теплопотери по дому. Андрей Чистяков, государственный жилищный инспектор

Теплопотери – это то, что бьет в первую очередь по карману потребителя. Элементарное отсутствие изоляции на трубах или, к примеру, небольшая трещина в конструкции здания приведут зимой к необоснованной переплате за отопление. Чтобы не допустить подобных случаев, сотрудники Госкомжилнадзора выходят в рейды по ходу выполнения работ.

Если в предыдущие годы проверка готовности и состояния многоквартирных домов проводилась после оформления паспортов готовности к осенне-зимнему периоду, то в этом году по поручению главы республики мы уже с июня начали проверочные мероприятия для того, чтобы исключить теплопотери и исключить соответственно переплату гражданами за услугу отопления. Андрей Агапов, и.о. председателя Госкомитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору