В Башкирии спасатели проводят рейды по «диким пляжам»

Едва не обернулся трагедией профилактический рейд по диким пляжам в городе Белорецке. Спасатели вытащили из воды утопающего мужчину. За последние сутки на воде погибло несколько человек. Для проведений рейдов были созданы специальные мобильные группы.

Мобильная группа спасателей перед выходом в рейд получает инструктаж. В такую жару сотрудники проводят рейды два раза в день, в обед и вечером. Некоторые из отдыхающих осознают опасность сразу, а другие апеллируют к малой глубине реки. Но дело далеко не в глубине. Дно реки у несанкционированного берега не изучено, ни буйков, ни спасателей здесь нет. А дети гуляют без присмотра взрослых.

С начала купального сезона центром общественной безопасности и полицией в отношении родителей тех детей, кто оказался без присмотра взрослых на несанкционированных пляжах, было составлено свыше 50 протоков.

Спасатели отмечают, что больше всего возмущений исходит от отдыхающих в нетрезвом виде. Некоторые игнорируют указатели, что купание на этом берегу запрещено, а другие искренне верят, что трагедия их обойдет стороной