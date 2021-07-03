В Башкирии спасатели проводят рейды по «диким пляжам»

Едва не обернулся трагедией профилактический рейд по диким пляжам в городе Белорецке. Спасатели вытащили из воды утопающего мужчину. За последние сутки на воде погибло несколько человек. Для проведений рейдов были созданы специальные мобильные группы.
Мобильная группа спасателей перед выходом в рейд получает инструктаж. В такую жару сотрудники проводят рейды два раза в день, в обед и вечером. Некоторые из отдыхающих осознают опасность сразу, а другие апеллируют к малой глубине реки. Но дело далеко не в глубине. Дно реки у несанкционированного берега не изучено, ни буйков, ни спасателей здесь нет. А дети гуляют без присмотра взрослых.
С начала купального сезона центром общественной безопасности и полицией в отношении родителей тех детей, кто оказался без присмотра взрослых на несанкционированных пляжах, было составлено свыше 50 протоков.
Спасатели отмечают, что больше всего возмущений исходит от отдыхающих в нетрезвом виде. Некоторые игнорируют указатели, что купание на этом берегу запрещено, а другие искренне верят, что трагедия их обойдет стороной
Только вчера сотрудники поисково-спасательного отряда Уфы спасли 12 отдыхающих на воде, среди них пятеро детей. Несколько людей все-таки утонули. Стоит отметить, что все трагедии произошли в местах, не оборудованных для купания. Всего профилактическими группами районов проведено свыше 300 рейдов и проинструктировано около 10 тысяч человек.