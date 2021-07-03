Приемная кампания – 2021: как подать документы в вузы Уфы

150 тысяч за сто баллов. В Башкортостане отличившимся выпускникам выплатят денежные субсидии. На данный момент стобалльников в республике 84. А уже поступившим в вузы учредят повышенную стипендию. С 14 июня в регионе работают приемные комиссии высших учебных заведений. Подать документы абитуриенты могут с 9 утра до 6 вечера как онлайн, так и очно. Списки поступивших будут опубликованы на сайте университетов в последний месяц лета.

Весь перечень необходимых бумаг Азат Быков уже собрал и теперь готов передать документы в приемную комиссию. В том, что поступит, выпускник уверен. К слову, в Уфимском авиационном университете факультет ФИРТ – один из самых популярных. Студентов именно с этого факультета – почти 60 процентов от всех обучающихся. В этом году из почти 1600 бюджетных мест на ФИРТе – 620.

Подавать документы в УГАТУ можно тремя способами: лично посетив университет, на сайте и через Госуслуги. В этом году вуз выделил значительные денежные выплаты для победителей и призеров всероссийских олимпиад и высокобалльников.

Победители уровневых олимпиад, российских олимпиад получают 50 тысяч рублей ежемесячно в течение первого семестра. Если при поступлении сумма ЕГЭ составляет 250 баллов и выше, ежемесячно выделяется стипендия 10 тысяч рублей. Это распространяется и на контрактников, не только на бюджетников. Радик Калимуллин, начальник управления по работе с абитуриентами УГАТУ

В БГПУ повышенную стипендию, а также скидки на обучение могут получить победители призеры чемпионата «Ворлдскиллс». А БашГУ, кроме повышенных стипендий и скидок на обучение, подготовил в этом году более 20 новых направлений. Каждое – симбиоз технических и гуманитарных наук. По словам сотрудников университета, сделано это для того, чтобы двигаться в ногу со временем.