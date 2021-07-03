В Башкирии сотрудники ГИБДД отмечают 85-летие Госавтоинспекции

Инспекторы принимают поздравления. Сегодня российская Госавтоинспекция отмечает 85-летие. Советская ГАИ была образована 3 июля 1936 года, положение утвердил Совет народных комиссаров. В свой профессиональный праздник они продолжают нести службу.

Палящее солнце и 35-градусная жара, но прятаться в тени сотрудникам ГИБДД не позволительно. С нарушителями борются почти всей семьёй. Младший брат Равиля Хайритдинова Рафис работает в том же управлении. Правда, на одном посту не пересекаются и на смены вместе не выходят. Не положено родственникам. Братья пошли по стопам отца. Родились в семье с погонами. Папа тоже был в конце 90-х инспектором.

Работа ГИБДД – это не только профилактика на дорогах. Ещё и обезвреживание преступников. Граната оказалась учебной, но об этом бывший спецназовец Альберт Талипов, награждённый орденом Мужества, в тот момент не знал.

Не знаю, что в тот момент было у него в голове, но кто-то должен был его остановить. Мне, скорее всего, помогла моя армейская служба. Я был сапером-разведчиком, сталкивался с этим. Альберт Талипов, командир взвода полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Уфе, капитан полиции