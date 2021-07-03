В Уфе выявили победителя 4-го этапа турнира «Терра Башкирия»

В Уфе сегодня прошел четвертый этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». На дорожку ипподрома «Акбузат» вышли жокеи-любители из 6 районов.
Представители Куюргазинского, Караидельского, Уфимского, Благоварского и Стерлитамакского районов участвовали по своему жребию, но сегодня к ним присоединились и учалинцы, у которых две недели назад был Сабантуй.
В рамках турнира прошло 19 скачек, на которых разыграли призовой фонд размером более 1 миллиона рублей. А победителем этапа стал Ильнур Махмутов из Караидельского района. Он получил право выступить в финале, который пройдет 9 октября.