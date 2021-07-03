В Уфе стартовал всероссийский турнир по дартсу памяти Владимира Сальникова

В столице республики собралось более 60 лучших спортсменов из регионов страны. Сегодня лучших выявляли в личном зачете. Участникам предстояло провести по 5 поединков вы группе, а затем бороться за победу в плей-офф.
Башкирские спортсмены по итогам соревнований не смогли пробиться в топ-3. Победителями у женщин стала Елена Шульгина. Лучшим среди мужчин стал Виталий Хохряков.
Завтра на турнире пройдут парные встречи. Лучшие спортсмены по итогам соревнования получат свои очки в рейтинговую таблицу, по результатам которой сформируют сборную России.