В 33 районах Башкирии планируется ввести режим ЧС из-за засухи

Несмотря на то, что жара на юге республике в этот период – вполне обычное явление, в нынешнем году температуры бьют все рекорды. Как следствие, уже сейчас начались проблемы с заготовкой кормов.

Ущерб от засухи по региону сейчас уже подсчитывают. Только по предварительным данным на солнце сгорели посевы на 300 тысячах гектарах. Из них на 150 тысячах растения погибли полностью. Как прогнозируют в Минсельхозе, в этом году урожай зерновых не превысит двух миллионов тонн, хотя изначально рассчитывали на 5 миллионов.