В Уфе прошел рейд по аварийным участкам дорог

Выезд совместно с ведомствами провел депутат Госдумы Зариф Байгускаров. Так, на перекрестке улиц Цюрупы - Коммунистическая обновят разметку и уберут киоски. На пересечении улиц Коммунистической и Крупской депутат предложил организовать переход, чтобы избежать наездов на пешеходов. Также прошли осмотры перекрестков Заки Валиди – Советская, Карла Маркса – Достоевского и Кирова – Ленина. Повторный рейд планируется в августе.