В доме престарелых в Башкирии сыграли свадьбу

Свадьба в доме престарелых. Мужем и женой стали подопечные социального учреждения. Назире Потаповой 78 лет, ее избраннику Фаризу Шакирову – 68. Познакомились пенсионеры в доме престарелых Шаранского района.

Свадебное торжество – явление нечастое, отмечают сотрудники учреждения. Предыдущая пара обручилась в 2019 году. Пенсионеры будут жить в отдельной семейной палате. От традиций Назира Потапова и Фариз Шакиров не отступили: прозвучал марш Мендельсона, поздравления и подарки от гостей и праздничный стол – как полагается на настоящей свадьбе. Пожилые отметили, что в почтенном возрасте тоже хочется быть в паре и вести семейный быт.

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Жизнь сложная, опора нужна. Здоровье уже не то. Этим все объясняется. Надежная рука нужна, поддержка. Конечно, опора и поддержка нужна. Близкий друг нужен. Разговаривать, гулять вместе.

Назира Потапова и Фариз Шакиров
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