В доме престарелых в Башкирии сыграли свадьбу

Свадебное торжество – явление нечастое, отмечают сотрудники учреждения. Предыдущая пара обручилась в 2019 году. Пенсионеры будут жить в отдельной семейной палате. От традиций Назира Потапова и Фариз Шакиров не отступили: прозвучал марш Мендельсона, поздравления и подарки от гостей и праздничный стол – как полагается на настоящей свадьбе. Пожилые отметили, что в почтенном возрасте тоже хочется быть в паре и вести семейный быт.