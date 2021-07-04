В Нацмузее Башкирии открылись две выставки в рамках Фольклориады

В выставке масок представлены 24 уникальных изделия, которые привезли участники VI Всемирной Фольклориады. Среди них Камерун, Коста-Рика, Чили, Эквадор, Эстония, Доминиканская республика и т.д. Посетители могут увидеть не только маски, но и ознакомиться с историей их возникновения и фотоматериалами. К каждому экспонату предложено описание объекта. К примеру, маска коллон страны Чили вырезана из цельного куска дерева и украшается землей, камнями, человеческими волосами, а иногда и серебряными аксессуарами. Маска телеко изготавливается из молочного дерева и используется для религиозного танца, который защищает от опасностей и болезней.