В Нацмузее Башкирии открылись две выставки в рамках Фольклориады

Уфа в эти дни принимает масштабное событие – шествую Всемирную Фольклориаду. В рамках международного фестиваля культуры в республике запланирована насыщенная программа. Так, сегодня, 4 июля, в Национальном музее Башкортостана для гостей столицы начали свою работу сразу две международные выставки – «Маски народов мира» и «Музыкальные инструменты народов мира».
В церемонии открытия приняли участие президент Международного совета организации фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF) Филипп Боссан, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова, заместитель директора ГРДНТ им. В.Д. Поленова, ответственный секретарь Российской национальной секции CIOFF, член Комитета CIOFF по подготовке и проведению Всемирной Фольклориады Андрей Беляев, председатель Комиссии CIOFF по культуре Монике Томингас.
В выставке масок представлены 24 уникальных изделия, которые привезли участники VI Всемирной Фольклориады. Среди них Камерун, Коста-Рика, Чили, Эквадор, Эстония, Доминиканская республика и т.д. Посетители могут увидеть не только маски, но и ознакомиться с историей их возникновения и фотоматериалами. К каждому экспонату предложено описание объекта. К примеру, маска коллон страны Чили вырезана из цельного куска дерева и украшается землей, камнями, человеческими волосами, а иногда и серебряными аксессуарами. Маска телеко изготавливается из молочного дерева и используется для религиозного танца, который защищает от опасностей и болезней.
В день открытия в музее состоится мастер-класс от ремесленников.
В Международной фотовыставке «Музыкальные инструменты народов мира», созданной организациями Молодежного координационного комитета CIOFF по всему миру представлены изображения 34 инструментов: гадулка, чаранго, сасанду, комуз, тамборес-де-бомба, альпхори, балайка, курай и т.д. Среди них такие страны, как Пуэрто-Рико, Индонезия, Германия, Боливия, Кыргызстан, Болгария и т.д. Ознакомиться с фотовыставкой посетители могут на 4 языках: русском, английском, испанском и французском. Кроме изображения музыкальных инструментов, посетителям предложено описание, история об их возникновении.
Посетить выставку можно будет с 5 по 9 июля по адресу: г. Уфа, ул. Советская, 14. Вход свободный, с соблюдением масочного режима.
Фото: folkloriada2021.com