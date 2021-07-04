Онлайн-трансляцию открытия Фольклориады посмотрели почти 150 тыс. человек

Уфа продолжает принимать грандиозный фольклорный фестиваль, который продлится до 10 июля. Накануне в «Уфа-Арене» состоялось открытие VI Всемирной Фольклориады.
Онлайн-трансляция церемонии собрала 146 843 просмотра. По словам президента Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств CIOFF Филиппа Боссана, шоу получилось по-настоящему невероятным и лучшим из всех, что были у него за плечами.
Программа Всемирной Фольклориады запланирована очень насыщенная. Какие планируются мероприятия, а также где посмотреть трансляции событий, можно узнать здесь.