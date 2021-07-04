В Башкирии подвели итоги конкурса профмастерства «Бельский судоводитель»

Завершился конкурс профессионального мастерства «Бельский судоводитель». Это состязание для молодых специалистов судоходных компаний Уфы и республики в возрасте от 18 до 25 лет.
Первый отборочный тур состоялся онлайн. Из девяти специалистов в финал прошли только три человека. Сегодня на базе Уфимского филиала Волжского государственного университета водного транспорта выявляли лучшего из лучших.
Награждение призеров конкурса состоится 3 июля на стадионе «Водник» во время празднования Дня работников морского и речного флота. Финалисты конкурса выполнили задания на радиолокационном тренажере по Атласу Единой глубоководной системы по реке Белая, демонстрируя практические навыки в использовании технических средств судовождения и систем связи.