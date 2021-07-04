В Башкирии более 20 тыс детей обучили правилам дорожного движения

Пока у них не все получается, есть определенные проблемы. Будем решать. Если даже наши действия спасут несколько детский жизней или оберегут их от получения травм, значит, мы работаем не зря.

Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации