В Башкирии более 20 тыс детей обучили правилам дорожного движения

Республиканский ресурсный центр по профилактике детского травматизма отметил год с даты основания. С помощью специального оборудования преподаватели моделируют дорожные ситуации. Это помогает ребятам закрепить знания на практике.
В распоряжении центра находится автомобиль с пособиями, а также симулятор езды за рулем, имитаторы дорожных светофоров и интерактивные стенды.
С работой Центра ознакомился Зариф Байгускаров. Депутат уже несколько нет занимается мероприятиями по профилактике смертности и травматизма на дорогах. В ходе беседы достигнута договоренность о поддержке. Депутат взял несколько вопросов в работу.