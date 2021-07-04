В Башкирии более 20 тыс детей обучили правилам дорожного движения

 Республиканский ресурсный центр по профилактике детского травматизма отметил год с даты основания. С помощью специального оборудования преподаватели моделируют дорожные ситуации. Это помогает ребятам закрепить знания на практике.

В распоряжении центра находится автомобиль с пособиями, а также симулятор езды за рулем, имитаторы дорожных светофоров и интерактивные стенды.

Недавно завершили выезды в пришкольные лагеря Уфы, работали также в парках и скверах.

Эльвира Шаймухаметова, руководитель Республиканского ресурсного центра по профилактике детского травматизма

С работой Центра ознакомился Зариф Байгускаров. Депутат уже несколько нет занимается мероприятиями по профилактике смертности и травматизма на дорогах. В ходе беседы достигнута договоренность о поддержке. Депутат взял несколько вопросов в работу.

Пока у них не все получается, есть определенные проблемы. Будем решать. Если даже наши действия спасут несколько детский жизней или оберегут их от получения травм, значит, мы работаем не зря.

Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
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