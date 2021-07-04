В Башкирии школьники могут получить 100 тысяч рублей

100 тысяч рублей могут получить школьники, победившие на олимпиаде. На такую же сумму могут претендовать и учителя, подготовившие детей к соревнованиям.

Такие премии были утверждены Радием Хабировым в ноябре 2018 года. Тогда суммы наград были меньше: 60 тысяч рублей и 30 – для призеров олимпиад. К слову, в два раза увеличилась премия и для последних. Если же достижения есть по нескольким предметам, то премия выплачивается школьникам за каждое.