Фермер из Башкирии открыл крупокомбинат благодаря гранту «Агростартап»

Предприниматель из Ермекеевского района открыл крупокомбинат благодаря гранту «Агростартап». Фермер прошел конкурсный отбор и получил господдержку.
На предприятии ввели в эксплуатацию оборудование по сортировке и расфасовке крупяной продукции мощностью 8 тонн в смену. В этом году в России объявили новый грант для сельхозпроизводителей – «Агропрогресс».
Максимальная сумма составит 30 млн рублей. За счет этих средств можно будет покрыть до 25% стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного кредита. Объем субсидий на льготное кредитование АПК составит более 80 млрд рублей.