Жители Башкирии могут выиграть Iphone в рамках Фольклориады

Башкортостан в эти дни принимает масштабный фестиваль народной культуры – VI Всемирную Фольклориаду. В рамках этого события объявлен конкурс народных корреспондентов.

Любой желающий может стать народным корреспондентом Всемирной Фольклориады и выиграть Iphone или iPad. Для это участникам конкурса необходимо снять интересное видео, сделать фотографию и опубликовать в соцсетях в период проведения Фольклориады – с 3 по 10 июля.