Жители Башкирии могут выиграть Iphone в рамках Фольклориады

Башкортостан в эти дни принимает масштабный фестиваль народной культуры – VI Всемирную Фольклориаду. В рамках этого события объявлен конкурс народных корреспондентов.
Любой желающий может стать народным корреспондентом Всемирной Фольклориады и выиграть Iphone или iPad. Для это участникам конкурса необходимо снять интересное видео, сделать фотографию и опубликовать в соцсетях в период проведения Фольклориады – с 3 по 10 июля.
Конкурс видеороликов «Моя Фольклориада» пройдет в социальных сетях Instagram, Facebook, «ВКонтакте». Снимайте и размещайте видеоролики, посвященные Всемирной Фольклориаде, и публикуйте их с хештегом #folkloriada2021online. Победитель определится по количеству лайков. Приз – iPad.
Конкурс фотографий «Моя фольклориада» также пройдет в социальных сетях Instagram, Facebook, «ВКонтакте». Публикуйте оригинальные фотографии, посвящённые фольклориаде, с хештегом #folkloriada2021online. По количеству лайков будут определены три победителя. Приз за первое место – Iphone 12, за второе и третье места – портативные колонки.
Итоги конкурсов будут подведены после 10 июля 2021 года.