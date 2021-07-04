В Уфе начала работу Международная выставка промыслов и ремесел

В столице республики открылась масштабная Международная выставка промыслов и ремесел «Сердце Фольклориады». На ней представлены работы около четырех десятков ремесленников из 19 стран.
В церемонии открытия приняли участие министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова, посол Всемирной Фольклориады, народная артистка Российской Федерации Надежда Бабкина, председатель комитета по подготовке и проведению Всемирной Фольклориады Алехандро Камачо Гонсалес.
На выставке представлены работы около 40 ремесленников из 19 стран мира. Кроме того, свою сувенирную продукцию представили 39 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей из Уфы. В экспозицию вошли образцы декоративно-прикладного искусства, элементы национального костюма, медовые продукции, украшения, предметы быта и многое другое.
Как отметила директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, президент Российской национальной секции CIOFF Тамара Пуртова, ремесленная выставка является самым сложным из того, что существует в рамках народной культуры. По ее словам, если музыку и танцы можно сохранить только в памяти, то вот национальные сувениры способны напоминать о празднике очень долго.
Гости ярмарки смогли понаблюдать за тем, как мастера создают свои работы, в частности, увидели изготовление народных музыкальных инструментов, таких как кубыз и курай. Ремесленники порадовали гостей интересными мастер-классами по вырезанию дерева, ковроделию, войлоку, художественной росписи на ткани и т.д. Выставка продлится до 10 июля.
Фото: пресс-служба администрации Уфы