В Уфе начала работу Международная выставка промыслов и ремесел

В столице республики открылась масштабная  Международная выставка промыслов и ремесел «Сердце Фольклориады». На ней представлены работы около четырех десятков ремесленников из 19 стран.

Фото №1 - В Уфе начала работу Международная выставка промыслов и ремесел

В церемонии открытия приняли участие министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова, посол Всемирной Фольклориады, народная артистка Российской Федерации Надежда Бабкина, председатель комитета по подготовке и проведению Всемирной Фольклориады Алехандро Камачо Гонсалес.

На выставке представлены работы около 40 ремесленников из 19 стран мира. Кроме того, свою сувенирную продукцию представили 39 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей из Уфы. В экспозицию вошли образцы декоративно-прикладного искусства, элементы национального костюма, медовые продукции, украшения, предметы быта и многое другое.

Фото №2 - В Уфе начала работу Международная выставка промыслов и ремесел

Вчера мы были свидетелями восхитительного шоу, которое Республика Башкортостан организовала для представителей почти 40 стран мира. Сегодня будет парад, и группы предоставят вам уникальную возможность полюбоваться прекрасным шоу. Сегодня в условиях пандемии необходимо выстраивать новый мир дружбы и помнить, что мы все вместе – сегодня, завтра и навсегда.

Филипп Боссан, президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств CIOFF

Как отметила директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, президент Российской национальной секции CIOFF Тамара Пуртова, ремесленная выставка является самым сложным из того, что существует в рамках народной культуры. По ее словам, если музыку и танцы можно сохранить только в памяти, то вот национальные сувениры способны напоминать о празднике очень долго.

Фото №3 - В Уфе начала работу Международная выставка промыслов и ремесел

Гости ярмарки смогли понаблюдать за тем, как мастера создают свои работы, в частности, увидели изготовление народных музыкальных инструментов, таких как кубыз и курай. Ремесленники порадовали гостей интересными мастер-классами по вырезанию дерева, ковроделию, войлоку, художественной росписи на ткани и т.д. Выставка продлится до 10 июля.

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Фото: пресс-служба администрации Уфы

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