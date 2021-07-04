В Уфе начала работу Международная выставка промыслов и ремесел

Вчера мы были свидетелями восхитительного шоу, которое Республика Башкортостан организовала для представителей почти 40 стран мира. Сегодня будет парад, и группы предоставят вам уникальную возможность полюбоваться прекрасным шоу. Сегодня в условиях пандемии необходимо выстраивать новый мир дружбы и помнить, что мы все вместе – сегодня, завтра и навсегда.

Филипп Боссан, президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств CIOFF