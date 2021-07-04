Башкирские танцы и кнут в подарок: Надежда Бабкина посетила выставку ремесел в Уфе

В рамках шестой Всемирной Фольклориады в Уфе проходят разнообразные культурные мероприятия. Так, сегодня на площади Салавата Юлаева развернулась Международная выставка промыслов и ремесел. Ярмарку посетила народная артистка России Надежда Бабкина.
Известная исполнительница народных песен является послом VI Всемирной Фольклориады CIOFF. Надежда Бабкина не только купила на выставке-продаже национальные сувениры, но и примерила башкирские украшения и станцевала с участниками праздника.
Как сообщает ИА «Башинформ», артистка также приобрела музыкальный инструмент для будущих выступлений. Кроме того, мастера преподнесли ей необычный подарок – оригинальный кнут.
Напомним, организаторы подготовили увлекательную программу, в которую входят традиционные игры народов мира для всей семьи, мастер-классы, разнообразные детские игры. Кроме развлечений для участников и гостей установили фотозоны, чтобы все желающие могли сделать себе памятные фотографии. Выставка будет проходить все дни работы Фольклориады на площадке перед Конгресс-холлом «Торатау».