Башкирские танцы и кнут в подарок: Надежда Бабкина посетила выставку ремесел в Уфе

В рамках шестой Всемирной Фольклориады в Уфе проходят разнообразные культурные мероприятия. Так, сегодня на площади Салавата Юлаева развернулась Международная выставка промыслов и ремесел. Ярмарку посетила народная артистка России Надежда Бабкина.

Фото №1 - Башкирские танцы и кнут в подарок: Надежда Бабкина посетила выставку ремесел в Уфе

Известная исполнительница народных песен является послом VI Всемирной Фольклориады CIOFF. Надежда Бабкина не только купила на выставке-продаже национальные сувениры, но и примерила башкирские украшения и станцевала с участниками праздника.

Как сообщает ИА «Башинформ», артистка также приобрела музыкальный инструмент для будущих выступлений. Кроме того, мастера преподнесли ей необычный подарок – оригинальный кнут.

Музыкальный инструмент – как русские кугиклы – все ноты распределены. И когда ты в них дуешь, получается удивительный звук, очень близок к природе. Обязательно буду использовать на выступлениях. И вот еще мне подарили кнутик, который можно «воспитывать».

Надежда Бабкина, народная артистка России, посол VI Всемирной Фольклориады CIOFF
Фото №2 - Башкирские танцы и кнут в подарок: Надежда Бабкина посетила выставку ремесел в Уфе

Напомним, организаторы подготовили увлекательную программу, в которую входят традиционные игры народов мира для всей семьи, мастер-классы, разнообразные детские игры. Кроме развлечений для участников и гостей установили фотозоны, чтобы все желающие могли сделать себе памятные фотографии. Выставка будет проходить все дни работы Фольклориады на площадке перед Конгресс-холлом «Торатау».

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Уфимская волна