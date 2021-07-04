Башкирские танцы и кнут в подарок: Надежда Бабкина посетила выставку ремесел в Уфе

Музыкальный инструмент – как русские кугиклы – все ноты распределены. И когда ты в них дуешь, получается удивительный звук, очень близок к природе. Обязательно буду использовать на выступлениях. И вот еще мне подарили кнутик, который можно «воспитывать».

Надежда Бабкина, народная артистка России, посол VI Всемирной Фольклориады CIOFF