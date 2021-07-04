В Башкирию придут дожди и похолодание

Завтра, 5 июля, в республике пройдут кратковременные дожди, местами ожидается гроза. Восточный ветер будет умеренным, временами сильным и порывистым. Температура воздуха в ночное время опустится до +10…+15 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. По северу республики ожидается похолодание до +18 градусов.

6 июля также прогнозируются дожди и грозы. Ветер сменит направление на северо-восточное, однако также будет умеренным с порывами до сильного. Ночью температура останется такой же, как и накануне, а днем будет чуть прохладнее: от +20 до +25 градусов.