Тамара Пуртова об открытии Фольклориады в Уфе: «Это зрелище мирового уровня»

Всемирная Фольклориада CIOFF, проходящая в эти дни в Уфе, превратила город в столицу мировой культуры. Накануне состоялась церемония открытия фестиваля. Такого масштабного в Башкирии еще не было. Участники мероприятия высоко оценили организацию праздника.
Сегодня в Уфе состоялся брифинг для журналистов с участием президента CIOFF Филлипа Боссана, Президента российской национальной секции CIOFF, директора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамары Пуртовой, исполнительного директора дирекции по подготовке и проведению VI Всемирной фольклориады Артура Алибакова, директора и главного режиссёра церемонии открытия и закрытия Всемирной Фольклориады, координатора фестиваля «Сердце фольклориады» Айдара Зубайдуллина.
Участники брифинга поделились своими впечатлениями о церемонии открытия Всемирной Фольклориады. По словам Тамары Пуртовой, она делилась моментами церемонии открытия со своей семьей. По ее словам, она нисколько не сомневалась в том, что Башкортостан справится с любой поставленной задачей.
Мероприятия фольклориады проходят не только в Башкортостане, но и в 22 зонах Башкортостана. Артур Алибаков отметил, что была проделана большая подготовительная работа, приняты все меры безопасности.
Напомним, Всемирная Фольклориада будет проходит в Башкортостане до 10 июля. Для удобства пользователей приложение оптимизировано для любого мобильного устройства – откройте ссылку https://folkloriada.online