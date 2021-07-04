Тамара Пуртова об открытии Фольклориады в Уфе: «Это зрелище мирового уровня»

Башкортостан как был в лидерах, так и остается. Церемония открытия нам показала, что это не просто уровень субъекта РФ, это зрелище мирового уровня. Все, что происходит в эти дни в Башкортостане, это не просто популяризация. Это серьезная исследовательская и методическая работа. Фольклориада шаги свои первые сделала, масштаб свой показала, и теперь наша задача, чтобы все это успешно продолжалось во благо взаимовлияния культур.

Тамара Пуртова, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова