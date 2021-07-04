Участница Фольклориады из Швейцарии о кумысе: «Весьма специфическое угощение»

В Уфе на Всемирную Фольклориаду прибыли участники из 36 стран мира. Представители разных национальностей делятся своими впечатлениями о местной культуре. Так, участница из Швейцарии рассказала о том, что ее удивило в башкирской кухне.

Фото №1 - Участница Фольклориады из Швейцарии о кумысе: «Весьма специфическое угощение»

Флорин Бугнон, участница танцевального коллектива из Швейцарии, посетила открытие выставки «Маски народов мира», развернувшейся в Нацмузее республики. Девушка рассказала, что попробовала кумыс, и поделилась впечатлением, произведенным на нее национальным башкирским напитком.

В этот приезд удалось попробовать кумыс – напиток из кобыльего молока. Надо сказать, что весьма специфическое угощение для меня.

Флорин Бугнон, участница VI Всемирной Фольклориады

Флорин Бугнон была здесь два года назад, посещала памятники. Она призналась ИА «Башинформ», что многое в столице Башкирии изменилось, а сегодня ощущается праздничная атмосфера.

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