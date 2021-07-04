Участница Фольклориады из Швейцарии о кумысе: «Весьма специфическое угощение»

В Уфе на Всемирную Фольклориаду прибыли участники из 36 стран мира. Представители разных национальностей делятся своими впечатлениями о местной культуре. Так, участница из Швейцарии рассказала о том, что ее удивило в башкирской кухне.
Флорин Бугнон, участница танцевального коллектива из Швейцарии, посетила открытие выставки «Маски народов мира», развернувшейся в Нацмузее республики. Девушка рассказала, что попробовала кумыс, и поделилась впечатлением, произведенным на нее национальным башкирским напитком.
Флорин Бугнон была здесь два года назад, посещала памятники. Она призналась ИА «Башинформ», что многое в столице Башкирии изменилось, а сегодня ощущается праздничная атмосфера.