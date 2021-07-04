Под Уфой мужчина тащил по дороге собаку, привязав ее к машине

Собака привязана к фаркопу, еле волочится, она поднималась и падала много раз. Дед выходит из машины и говорит, что ничего такого, у него постоянно так собака бегает. Я ему говорю, мол, дед, ты чего, у нее с лап, с языка кровь идет.

Ильдар Сахабутдинов