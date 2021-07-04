Под Уфой мужчина тащил по дороге собаку, привязав ее к машине

Страшную картину накануне под Уфой заметил проезжающий автомобилист. Хозяин привязал собаку к машине и тащил по дороге.

Освободи собаку, у неё кровь течёт. Ты что делаешь-то?

Ильдар Сахабутдинов

Ильдар Сахабутдинов увидел это зрелище на дороге Михайловка – Затон. Уфимец развернулся, догнал и остановил автомобиль. На кадрах видно привязанное к задней части машины животное и кровь на проезжей части. Пенсионер объяснил свой поступок тем, что в автомобиле не было места.

Фото №1 - Под Уфой мужчина тащил по дороге собаку, привязав ее к машине

Собака привязана к фаркопу, еле волочится, она поднималась и падала много раз. Дед выходит из машины и говорит, что ничего такого, у него постоянно так собака бегает. Я ему говорю, мол, дед, ты чего, у нее с лап, с языка кровь идет.

Ильдар Сахабутдинов

Однако когда мужчина предложил забрать у него собаку, пожилой человек отказал ему и внезапно нашёл свободное место в автомобиле. Уфимец хочет привлечь к ситуации внимание правоохранительных органов и наказать хозяина собаки за жестокое обращение с животным.

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