Под Уфой мужчина тащил по дороге собаку, привязав ее к машине

Страшную картину накануне под Уфой заметил проезжающий автомобилист. Хозяин привязал собаку к машине и тащил по дороге.
Ильдар Сахабутдинов увидел это зрелище на дороге Михайловка – Затон. Уфимец развернулся, догнал и остановил автомобиль. На кадрах видно привязанное к задней части машины животное и кровь на проезжей части. Пенсионер объяснил свой поступок тем, что в автомобиле не было места.
Однако когда мужчина предложил забрать у него собаку, пожилой человек отказал ему и внезапно нашёл свободное место в автомобиле. Уфимец хочет привлечь к ситуации внимание правоохранительных органов и наказать хозяина собаки за жестокое обращение с животным.