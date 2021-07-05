В Уфе дольщики ждут ключи от квартир уже 6 лет

На достройку жилья в уфимской Черниковке не хватает около 150 млн рублей. Дольщики ждут заселения в свои квартиры уже шесть лет. Застройщика хотят признать банкротом, но тогда стройку прекратят. Людям приходится жить в бараках в ожидании сдачи нового дома.

Получить квартиры на Черниковской, 20 дольщики должны были еще в конце 2018 года. Никто из них не мог и подумать, что обещанного придется ждать шесть лет. Сейчас дом готов на 80%. 204 квартиры недостроены.

Рядом с постройкой находятся два барака, которые нужно расселить, чтобы сдать новый дом и провести коммуникации. В одном из таких старых домов живет Ольга Нурисламова вместе с тремя детьми. Условия, по словам женщины, оставляют желать лучшего. Ничего удивительного, ведь бараку почти 80 лет.

Мы все хотим заехать в наши квартиры. У нас нет ни горячей воды, ни условий. Здесь жить невозможно, мы живем в зоне риска. Ольга Нурисламова, дольщик

Новый дом строится на месте еще одной жилой двухэтажки. По словам дольщиков, бывшие жильцы запросили большую сумму за выселение, что затормозило возведение объекта, ведь у застройщика уже тогда начались финансовые трудности. А сейчас страдать приходится тем, кто купил здесь квартиру.

Взяли также ипотеку. Они платят и за настоящее жилье, и за то, которого еще не имеют. Олег Кобелев, дольщик

Мы знаем то, что в республике сейчас тяжелое положение, много дольщиков. Еще эта коронавирусная ситуация усугубила путь прохождения всех инстанций. Ольга Нурисламова, дольщик

На достройку дома вместе со сносом двухэтажек не хватает более 150 млн рублей. Но застройщик нашел решение проблемы: появился инвестор, благодаря которому бараки снесут, а на месте одного из них будет фитнес-центр.

Я уверен, что мы с инвестором подпишем договоры. Проект как подпишем, я его передам на согласование в город. Геннадий Рубашкин, генеральный директор компании-застройщика