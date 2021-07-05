Фольклориада в Башкирии: программа на 5 июля

Сегодня третий день Всемирной Фольклориады. Участники международного фестиваля поедут знакомить со своей культурой муниципалитеты республики и сами будут узнавать национальный колорит Башкортостана.
Они посетят город Салават, Мишкинский, Дюртюлинский, Абзелиловский районы. В Уфе, в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау», состоится концерт с участием творческих коллективов фестиваля, Оренбургского государственного академического русского народного хора, российской певицы Тины Кузнецовой и фолк-проекта.