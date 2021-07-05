В Башкирии огороды сельчан пострадали от сильного града

В прошедшие выходные в некоторых районах Башкирии прошёлся сильный град. В частности, 3 июля от стихии пострадали жители деревни Чебаркуль Салаватского района.

Сельчане поделились фотографиями последствий града в социальных сетях. Огороды местных жителей серьёзно пострадали от внезапной стихии. Сначала на деревню обрушился град, а после — ливень с сильным ветром.

К счастью, стихия бушевала недолго. К слову, на прошлой неделе затопило северную часть Уфы, а вот жители южной части города пожаловались на крайнюю засуху.