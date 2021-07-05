Под Уфой из пожара спасли 20 человек

4 июля в посёлке Миловка Уфимского района был зафиксирован пожар. Инцидент произошёл в одноэтажном доме по улице Советской.

На место происшествия в срочном порядке прибыли экстренные службы. Пожарные отметили, что из-за горения имущества в коридоре на втором этаже было сильное задымление.

Из опасной зоны эвакуировали 20 человек, среди которых двое – дети. Пострадавших в пожаре нет. Пожарные полностью ликвидировали возгорание за 19 минут. На тушение отправились 10 человек личного состава и 4 единицы техники. Причина пожара пока не установлена.