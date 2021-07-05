В Башкирии утонула 13-летняя девочка, её подруга пропала без вести

В Башкирии произошла страшная трагедия. В пруду возле деревни Старый Кичкиняш Шаранского района утонула 13-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Тело несчастной достали местные жители, которые передали его сотрудникам правоохранительных органов.
Известно, что на пруд пришли две девочки. На берегу необорудованного для купания пляжа были найдены два велосипеда и вещи, принадлежащие двум детям. Вторая девочка числится пропавшей. Спасатели зонального поисково-спасательного отряда Туймазов и Госкомитета РБ по ЧС ведут поиски подростка.
Фото: УГЗ г. Уфы.