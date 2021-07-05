В Башкирии утонула 13-летняя девочка, её подруга пропала без вести

В Башкирии произошла страшная трагедия. В пруду возле деревни Старый Кичкиняш Шаранского района утонула 13-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Известно, что на пруд пришли две девочки. На берегу необорудованного для купания пляжа были найдены два велосипеда и вещи, принадлежащие двум детям. Вторая девочка числится пропавшей. Спасатели зонального поисково-спасательного отряда Туймазов и Госкомитета РБ по ЧС ведут поиски подростка.